Franca Valeri, un ingegno al di sopra di ogni tempo (Di venerdì 31 luglio 2020) Ebbi la fortuna di conoscerla negli anni ’90 e di frequentarla assiduamente per qualche anno partecipando, con una buona dose di soggezione, ai suoi convivi e simposi di cui era sempre regina incontrastata, adulata, omaggiata e assai silenziosa. Una famiglia allargata che conduceva senza condurre, che teneva compatta senza alcun apparente sforzo né interesse. Usciva ogni sera facendo sempre le ore piccole a dispetto dell’età e dei numerosissimi impegni di lavoro, mai disattesi. Interveniva raramente durante le discussioni dei convitati ma con poche parole riusciva sempre a penetrare nel cuore degli argomenti, degli astanti, della lingua con la capacità unica di restituire ad ogni parola un volume tanto ampio quanto definito, tanto originale quanto comprensibile. Padrona assoluta del linguaggio e dell’ironia, ... Leggi su ilfattoquotidiano

