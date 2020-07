Ellen DeGeneres, la famosa conduttrice chiede scusa ai suoi dipendenti: “Farò in modo che non accada più” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Ciao a tutti, sono Ellen. Sin dal primo giorno del nostro show, ho detto a tutti quando ci siamo riuniti che l’Ellen DeGeneres Show sarebbe stato un luogo di felicità, nessuno avrebbe mai alzato la voce e tutti sarebbero stati trattati con rispetto. – ha esordito – Ovviamente qualcosa è cambiato e sono delusa perché sono venuta a conoscenza che non è stato così. E per questo, mi dispiace. Chiunque mi conosce sa che è ciò che è accaduto è esattamente l’opposto di ciò in cui credo e che speravo per il nostro show”. Ellen poi continua rivolgendosi ai suoi dipendenti: “Non avrei potuto avere il successo che ho avuto senza il vostro contributo. Il mio nome è nello show e ... Leggi su ilfattoquotidiano

