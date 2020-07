Caso camici, Fontana: “Non mollo, onorerò il mio mandato” (Di venerdì 31 luglio 2020) Non parla espressamente dell’inchiesta sui camici che lo coinvolge né del Caso dello bonifico dal conto “scudato” in Svizzera. Collegato via Skype con la festa della Lega Romagna in corso a Cervia, in provincia di Ravenna, il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, manda però un messaggio chiaro a chi in questi giorni invoca le sue dimissioni: “Io non mollo”. “Continuerò a combattere per la Lombardia”, dice il governatore, che all’ultimo ha disdetto per un problema di salute (solo “un piccolo infortunio”) la propria partecipazione “in presenza” al raduno leghista romagnolo. “Se qualcuno pensa, si illude, che io possa mollare, non ha capito niente”, aggiunge Fontana. “Non sono ... Leggi su tpi

fanpage : La chat whatsapp due ore prima della comunicazione ufficiale: 'Li vendiamo a 9 euro' #Fontana #Lombardia - fattoquotidiano : Caso Fontana, in una chat il cognato proponeva di vendere i 25mila camici 2 ore prima di informare la Regione della… - fanpage : ULTIM'ORA I 25mila #camici mai consegnati sono stati ritrovati nei magazzini dell'azienda del cognato di Attilio… - IlSedutomulo : RT @fanpage: La chat whatsapp due ore prima della comunicazione ufficiale: 'Li vendiamo a 9 euro' #Fontana #Lombardia - cesarebrogi1 : RT @mario_mandanici: ..le bugie non fanno molta strada.. una banda di bugiardi al governo della #Lombardia se adesso si scopre che sono anc… -