Calciomercato Benevento – Ipotesi Pjaca per completare l’attacco (Di venerdì 31 luglio 2020) La carriera di Marko Pjaca, esterno offensivo croato classe 1995 non ha rispettato le aspettative che il suo talento aveva lasciato intendere, principalmente per problemi fisici che hanno perseguitato l’ex astro nascente della Dinamo Zagabria, società nella quale si era messo in mostra tra il 2014 ed il 2016, anno in cui fu acquistato dalla Juventus per 23 milioni di euro, con i bianconeri decisamente fiduciosi sull’investimento. Problemi fisici e declino In bianconero pur mostrando qualche sprazzo di talento induscusso, il croato non riesce ad imporsi nella formazione titolare anche a causa dei sopracitati problemi fisici, sopratutto al ginocchio, dove si infortuna durante una gara della sua nazionale (e dove rimane fermo per quasi otto mesi): nella speranza di far trovare al calciatore continuità nel gennaio 2018 passa in prestito prima ... Leggi su giornal

Calciomercato Benevento, in attacco idea Pjaca. Piacciono Gervinho e Lapadula

Ascoli, 31 luglio 2020 - L'Ascoli ospita al De Duca il Benevento capolista (si gioca alle 21, diretta tv Dazn) e già da tempo promosso in serie A. Obbligo per la formazione di Dionigi sono i tre punti ...

Calcio Serie B. In 15 in corsa per un obiettivo. Finale thrilling in Serie BKT, stasera si decide quasi tutto

Negli 8 precedenti ufficiali nelle Marche si registrano 2 successi bianconeri (ultimo 4-0 nella serie C-1 2001/02), 4 pareggi (ultimo 2-2 nella serie B 2018/19) e 2 vittorie sannite (ultima 3-0 nella ...

