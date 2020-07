Brozovic, caos in ospedale: intervengono i carabinieri (Di venerdì 31 luglio 2020) Altra notte calda per Marcelo Brozovic: caos in ospedale e tasso alcolico alto. Necessario l’intervento dei carabinieri per calmare il croato Un altro episodio increscioso vede protagonista in negativo Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell’Inter ha generato il caos in ospedale, pretendendo le cure immediate di un suo amico. La ricostruzione della vicenda da parte di Ansa: “E’ stata una notte agitata per Marcelo Brozovic, il centrocampista 27enne dell’Inter che, a Milano, ha dato in escandescenze in un pronto soccorso dove pretendeva di far visitare un amico lievemente ferito a una gamba, un croato di 42 anni, prima delle altre persone presenti, più gravi di lui. Alla fine, per riportare la calma, sono ... Leggi su zon

