Borse Ue ancora in rosso. Spread in risalita (Di venerdì 31 luglio 2020) Borsa 31 luglio 2020. Andamento degli indici europei in negativo. Piazza Affari lascia per strada lo 0,71%. MILANO – Borsa 31 luglio 2020. Dopo il crollo del giovedì, i mercati non sono riusciti a recuperare chiudendo in rosso anche in questo ultimo giorno della settimana. L’aumento dei contagi continua a pesare sugli indici di tutto il mondo con le perdite che continuano ad essere importanti per le Borse. Borsa 31 luglio 2020 Il giovedì nero non riesce a procurare il rimbalzo tanto atteso con gli indici che hanno chiuso la giornata in rosso. Fari puntati su Piazza Affari che, nonostante il balzo di Ubi (+4,4%) ha lasciato per strada lo 0,71%. Meglio di Milano ha fatto solo Francoforte (-0,57%) mentre Londra e Parigi hanno al termine degli scambi registrato una perdita dell’1,4% e ... Leggi su newsmondo

Alle prese con l'economia che stenta a decollare, il rialzo dei contagi Covid in giro per il mondo e le trimestrali con perdite inedite a causa dei lockdown, i principali listini europei chiudono in " ...

Piazza Affari inverte la rotta e scivola in rosso nel finale. Petroliferi e industriali sotto pressione, sale UBI. FTSE MIB -0,71%

. Mercati azionari europei negativi. Wall Street in lieve rialzo: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 +0,1%, NASDAQ Composite +0,8%, Dow Jones Industrial -0,3%. A Milano il FTSE MIB h ...

