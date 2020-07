ASUS, i nuovi notebook Zenbook 13 e 14 sono ancora più sottili e leggeri (Di venerdì 31 luglio 2020) ASUS ha presentato i nuovi portatili Zenbook 13 (UX325) e Zenbook 14 (UX425), modelli ancora più sottili e leggeri rispetto alla generazione precedente e dunque particolarmente adatti per lavorare in mobilità. Lo chassis è interamente in metallo con uno spessore di soli 13,9mm, mentre l’impatto del display NanoEdge è assolutamente di ottimo livello, dato che offre un rapporto schermo-corpo del 90% grazie alla scelta di adottare cornici sottilissime. Entrambi i portatili possono poi contare su un display IPS Full HD (1920 z 1080 pixel), ASUS NumberPad 2.0, touchpad a doppia funzione con tastierino numerico di dimensioni standard illuminato a LED, un nuovo design della tastiera che si ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : ASUS, i nuovi notebook Zenbook 13 e 14 sono ancora più sottili e leggeri - Noovyis : (ASUS, i nuovi notebook Zenbook 13 e 14 sono ancora più sottili e leggeri) Playhitmusic - - ComputerworldIT : ASUS VivoBook S14 e S15: prezzi e disponibilità in Italia dei nuovi portatili eleganti e leggeri - ASUSItalia : I nuovi e coloratissimi VivoBook S14 | S15 (S433 - S533) ti aspettano con i Processori Intel® Core™ di 10° Generazi… - CeotechI : RT @CeotechI: ASUS annuncia la disponibilità per la prima volta in Italia dei suoi laptop ProArt StudioBook, portatili progettati appositam… -

Ultime Notizie dalla rete : ASUS nuovi ASUS, i nuovi notebook Zenbook 13 e 14 sono ancora più sottili e leggeri Il Fatto Quotidiano Black Shark 3S: ufficiale il gaming phone patrocinato da Xiaomi e Tencent

La lunga sequela di gaming phones di questo 2020, che ha già visto scendere in campo i nuovi ROG Phone 3 di Asus, Legion Duel di Lenovo e Red Magic 5S di Nubia, ha conosciuto – oggi, grazie ad un appo ...

Republic of Gamers: da Asus le nuove periferiche della serie Electro Punk

Asus, tramite la divisione Republic of Gamers dedicata all’intrattenimento videoludico, ha annunciato un aggiornamento alla serie di periferiche Electro Punk che, inaugurata lo scorso Aprile poco dopo ...

La lunga sequela di gaming phones di questo 2020, che ha già visto scendere in campo i nuovi ROG Phone 3 di Asus, Legion Duel di Lenovo e Red Magic 5S di Nubia, ha conosciuto – oggi, grazie ad un appo ...Asus, tramite la divisione Republic of Gamers dedicata all’intrattenimento videoludico, ha annunciato un aggiornamento alla serie di periferiche Electro Punk che, inaugurata lo scorso Aprile poco dopo ...