Anteprima UFC Fight Night 173 – Brunson Vs Shahbazyan (Di venerdì 31 luglio 2020) UFC Fight Night 173 torna a Las Vegas, dopo l’esotica parentesi negli Emirati Arabi. Nonostante qualche defezione per questa card, Dana White e soci, sono riusciti a creare un evento che avrà come main event la sfida nei pesi medi tra Derek Brunson (20-7) e Edmen Shahbazyan (11-0). Uno scontro generazionale, che potrebbe aprire le porte dell’olimpo delle MMA al talentuoso e sinora imbattuto Shahbazyan. La main card sarà live su DAZN e UFC Fight Pass a partire dalle ore 3.00 di Domenica 2 Agosto. Nel resto della card molti Fighter sono pronti a rubare la scena al main event. Tra questi impossibile non citare Vicente Luque (18-7-1), Lando Vannata (11-4-2), Kevin Holland (17-5) e Gerald Meerschaert (31-13). Una delle sfide più ... Leggi su sport.periodicodaily

