"Affondare i barconi". Di Maio oltre il ridicolo: prima fa processare Salvini, poi parla come la Meloni (Di venerdì 31 luglio 2020) Un personaggio "curioso", Luigi Di Maio. Il giorno prima manda a processo l'ex alleato di governo Matteo Salvini per scelte in tema di immigrazione che all'epoca della collaborazione aveva condiviso e il giorno successivo propone ricette come quelle di Giorgia Meloni. Il tema è l'emergenza-sbarchi, e l'ex capo politico del M5s, intervistato dal Corriere della Sera, afferma: " La questione degli sbarchi, unita al rischio sanitario con la pandemia è un tema di sicurezza nazionale. Quanto accaduto a Caltanissetta e a Porto Empedocle deve far pensare, i cittadini chiedono giustamente delle risposte e il dovere di uno Stato è darle quelle risposte, lavorando per risolvere il problema alla radice". E ancora, Di Maio aggiunge: "Il momento è molto ... Leggi su liberoquotidiano

