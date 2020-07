Unicef: “Un bambino su tre nel mondo è ‘avvelenato’ dal piombo” (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA – Secondo un nuovo rapporto lanciato oggi dall’UNICEF e da Pure Earth, l’avvelenamento da piombo sta colpendo una quantita’ massiccia e mai conosciuta prima di bambini. Il rapporto, il primo di questo genere, rileva che circa 1 bambino su 3 – quasi 800 milioni a livello globale – ha nel sangue livelli di piombo superiori a 5 microgrammi per decilitro, livello per il quale e’ necessario intervenire. Circa la meta’ di questi bambini vive in Asia Meridionale. Leggi su dire

