Un invitato risulta positivo: 90 partecipanti al matrimonio in quarantena (Di giovedì 30 luglio 2020) Circa novanta persone che hanno partecipato a un matrimonio sono state poste in quarantena a Nicosia, nell’Ennese, per poi essere sottoposte a tampone per accertare l’eventuale contagio da coronavirus. Si stanno controllando tutti i contatti che hanno avuto da sabato 26 luglio e quindi il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore.Intanto, una donna, già risultata positiva, è stata trasferita a Catania dove è ricoverata. L’allarme è scattato dopo che un nicosiano che vive e lavora in Germania è risultato positivo ed è stato ricoverato in quel Paese.L’uomo aveva partecipato a un matrimonio che si è svolto il 26 luglio a Nicosia. Sembra che quando è rientrato in Germania manifestasse già alcuni ... Leggi su huffingtonpost

