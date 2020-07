Ultime Notizie Roma del 30-07-2020 ore 13:10 (Di giovedì 30 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio ondata di caldo sulla territorio italiano caldo africano con temperature fino a 40 ° 10 le città con bollino rosso domani 31 luglio secondo il Ministero della Salute sulle ondate di calore aggiornato a ieri allerta Roma Bologna Torino Firenze Campobasso Pescara Rieti Frosinone Bolzano e Perugia prossima settimana a te temporali al centro-nord nei primi riscontri della Guardia di Finanza e completa la partita di circa 25.000 camici sequestrati alla dama Spa l’azienda di Andrea Dini cognato del governatore Attilio Fontana entrambi indagati dai magistrati di Milano per frode in pubbliche forniture camici ora custoditi come corpo del reato all’autorità giudiziaria costituiscoLotto non consegnato della fornitura ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Almeno 150.000 morti negli Stati Uniti, 21 gli Stati definiti 'red zone' In Spagna oltre 1.150 contagi… - fanpage : Conte alla Camera: “Ad alcuni sfugge che lo stato di emergenza è previsto dalla legge” - fanpage : È il numero più alto dal 2 maggio. In Spagna peggiore la situazione contagi - tempostretto : Un nuovo articolo: (A Messina angoli di assoluto degrado) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime notizie da… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Consigli di lettura. Bernardo di Chiaravalle: Elogio dei Cavalieri Templari) è stato pubblicato… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: a Treviso maxi focolaio in centro accoglienza Fanpage.it LUTTO – Scompare Andrea Gianfagna un sindacalista di altri tempi. Paolo De Socio (Cgil) lo ricorda

CAMPOBASSO – La morte di Andrea Gianfagna pietra miliare della Cgil e del sindacalismo molisano viene accolta con molto cordoglio in regione e fuori, nel ricordo della figura dello scomparso Paolo De ...

Calciomercato Inter, Tonali in arrivo | I dettagli dell’affare col Brescia

tutte le ultime notizie nerazzurre30111 Calciomercato Inter: ultimi scoop di mercato26344 Rassegna stampa Inter - I Titoli di Oggi7360 News dal campo2468 Esclusive di InterLive.it682 Video676 Media ...

CAMPOBASSO – La morte di Andrea Gianfagna pietra miliare della Cgil e del sindacalismo molisano viene accolta con molto cordoglio in regione e fuori, nel ricordo della figura dello scomparso Paolo De ...tutte le ultime notizie nerazzurre30111 Calciomercato Inter: ultimi scoop di mercato26344 Rassegna stampa Inter - I Titoli di Oggi7360 News dal campo2468 Esclusive di InterLive.it682 Video676 Media ...