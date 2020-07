Ufficiale, Pirlo torna alla Juve: è il nuovo allenatore dell’Under 23 (Di giovedì 30 luglio 2020) Inizia oggi una nuova avventura, per Andrea Pirlo e per la Juventus, che dopo 5 anni tornano a lavorare insieme. “Andrea è infatti il nuovo allenatore dell’Under 23”, spiega la società bianconera. “Dunque, da Maestro… a Mister; Pirlo ha salutato la Juventus dopo quattro stagioni nell’estate del 2015, con un palmarès bianconero incredibile: quattro Scudetti, … L'articolo Ufficiale, Pirlo torna alla Juve: è il nuovo allenatore dell’Under 23 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Fabio Pecchia ha lasciato la guida tecnica della Juventus Under 23. L'annata dell'ex centrocampista è stata positiva considerando la vittoria della Coppa Italia di Serie C e il raggiungimento dei quar ...

