Temptation Island Alessandro e Sofia, un mese dopo stanno ancora insieme? (Di giovedì 30 luglio 2020) Sofia e Alessandro, eccoli un mese dopo aver lasciato Temptation Island insieme: la coppia ha stupito tutti con la loro relazione. Ecco quello che è successo a telecamere spente. Sofia e Alessandro stanno insieme da quattro anni ma nonostante questo i due non riescono ad avere un rapporto stabile. La donna ha accusato spesso il ragazzo di averla tradita e quanto lo ha portato a chiedere un falò di confronto, i due alla fine deciso di uscire insieme dal reality. Oggi Filippo Bisciglia ritroverà i due un mese dopo la fine di Temptation Island, avranno superato le loro ... Leggi su chenews

