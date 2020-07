Strage Bologna: Mattarella, 'esigenza di giustizia e verità completa' (Di giovedì 30 luglio 2020) Bologna, 30 lug. (Adnkronos) - Il ricordo della Strage di Bologna "sarebbe incompleto ed inefficace se non accompagnato, come è stato fatto in questi anni costantemente dai familiari delle vittime e dall'associazione che li rappresenta, dalla richiesta di verità piena". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver deposto una corona di fronte alla lapide che ricorda le vittime della Strage nella stazione di Bologna del 2 agosto del 1980. "L'esigenza di piena verità, di giustizia, di verità completa che è stata perseguita con determinata e meritoria ostinazione dal'azione giudiziaria -ha ricordato il Capo dello Stato- ... Leggi su iltempo

Quirinale : #Bologna - il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori sulla lapide che, nella sala d’aspetto della stazio… - Agenzia_Ansa : Strage di #Bologna: 2 agosto 1980, quel sabato di orrore LO SPECIALE #ANSA - Daniele_Manca : «La strage di Bologna fatta da Fioravanti e Mambro». L’intercettazione di Carlo Maria Maggi (deceduto) parla con la… - alessan41569286 : RT @Quirinale: #Bologna - il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori sulla lapide che, nella sala d’aspetto della stazione ferrov… - Italiantifa : Strage, il neofascista Maggi: 'Sono stati Giusva e Mambro. Ustica andava dimenticata..Non è una novità ..Fascisti a… -