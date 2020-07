Space weather: un nuovo modello potrebbe prevedere tempeste ed eruzioni solari (Di giovedì 30 luglio 2020) Un modello basato sui dati raccolti tra il 2008 e il 2019 dall’osservatorio solare Solar Dynamics Observatory della NASA potrebbe rendere possibile prevedere tempeste ed eruzioni solari, una minaccia per satelliti e comunicazioni sulla Terra, così come per la salute degli astronauti nello Spazio. Secondo una ricerca pubblicata su Science da un team di esperti dell’Università di Nagoya, dell’Osservatorio astronomico nazionale del Giappone e dell’Università di Graz, il nuovo modello potrebbe contribuire a fare previsioni sull’attività solare e sul meteo spaziale, analogamente a quanto avviene sulla Terra. Il modello è in grado di ... Leggi su meteoweb.eu

LiciaCorsale : RT @INGVambiente: È online il nuovo portale per il monitoraggio ionosferico dell’INGV: eSWua (Electronic Space Weather Upper Atmosphere) è… - susinamorta : RT @INGVambiente: È online il nuovo portale per il monitoraggio ionosferico dell’INGV: eSWua (Electronic Space Weather Upper Atmosphere) è… - ingv_president : RT @INGVambiente: È online il nuovo portale per il monitoraggio ionosferico dell’INGV: eSWua (Electronic Space Weather Upper Atmosphere) è… - Mimmo_Black_Blu : RT @INGVambiente: È online il nuovo portale per il monitoraggio ionosferico dell’INGV: eSWua (Electronic Space Weather Upper Atmosphere) è… - ErasmoDAngelis : RT @INGVambiente: È online il nuovo portale per il monitoraggio ionosferico dell’INGV: eSWua (Electronic Space Weather Upper Atmosphere) è… -

Ultime Notizie dalla rete : Space weather Space weather: un nuovo modello potrebbe prevedere tempeste ed eruzioni solari Meteo Web ONLINE IL NUOVO PORTALE PER IL MONITORAGGIO DELLA IONOSFERA

È online il nuovo portale per il monitoraggio ionosferico dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La nuova piattaforma eSWua (Electronic Space Weather Upper Atmosphere) mira ad ess ...

Online nuovo portale Ingv per monitorare la ionosfera

La piattaforma eSWua consentirà di consultare in tempo reale lo stato di perturbazione della ionosfera terrestre e di navigare attraverso serie temporali, mappe di monitoraggio e strumenti interattivi ...

È online il nuovo portale per il monitoraggio ionosferico dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La nuova piattaforma eSWua (Electronic Space Weather Upper Atmosphere) mira ad ess ...La piattaforma eSWua consentirà di consultare in tempo reale lo stato di perturbazione della ionosfera terrestre e di navigare attraverso serie temporali, mappe di monitoraggio e strumenti interattivi ...