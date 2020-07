Sondaggi elettorali Ixè: Pd ad un passo dalla Lega (Di giovedì 30 luglio 2020) Sondaggi elettorali Ixè: Pd ad un passo dalla Lega Il Pd è ormai ad un passo dalla Lega secondo gli ultimi Sondaggi elettorali Ixè realizzati tra il 28 e il 30 luglio. In una settimana, il Carroccio avrebbe perso un altro punto percentuale scendendo al 22,7%. Valori che in via Bellerio non vedevano da due anni. Basti pensare che solo un anno fa, il partito di Salvini guardava tutti dall’altro del suo 34% di consensi conquistato alle Europee. Dodici mesi dopo è cambiato il governo ed è cambiato anche il mondo, complice la pandemia Covid-19. E così, nonostante un andamento ondulatorio, il Pd guarda ormai da vicino la Lega e sogna il ... Leggi su termometropolitico

