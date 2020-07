Smog, Cittadini per l'aria: a Milano biossido di azoto oltre i limiti anche con lockdown (Di giovedì 30 luglio 2020) Milano, 30 luglio 2020 - Nonostante il lockdown, il 100% dei campionatori di NO2 posizionati dai volontari di Cittadini per l'aria a Milano ha rivelato livelli di biossido di azoto superiori alla ... Leggi su ilgiorno

In Macedonia del Nord si combatte lo smog con un’app

Le città dei Balcani sono in cima alla lista di quelle più inquinate al mondo. A Skopje, nella Macedonia del Nord, da qualche hanno molti giovani combattono la situazione grazie a un'app che ha reso f ...

