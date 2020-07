Siderurgico di Taranto: “stop anche per treno lamiere, 70 per cento della fabbrica fermo” Usb: più di quattromila in cassa integrazione (Di giovedì 30 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Usb: Comunicata nelle ultime ore alle organizzazioni sindacali la fermata anche del Tremo lamiere, dopo quella della scorsa settimana del Laminatoio a Freddo. Crescono i dubbi sul fatto che, col blocco ormai consolidato dei Tubifici e con Acciaieria 1 smontata per recuperare pezzi di ricambio per Acciaieria 2, treno lamiere possa rientrare nel piano di Arcelor Mittal, nel caso in cui il gruppo franco-indiano dovesse continuare ad operare nello stabilimento tarantino. Questo con i prevedibili riflessi negativi sul piano occupazionale. Aumentano intanto i lavoratori in cassa integrazione, circa 4.000 al momento. Non supera le 2.700 unità invece il numero dei dipendenti che si avvicendano sui tre turni nella ... Leggi su noinotizie

«Abbiamo affron­tato l’annoso progetto di riutilizzo delle acque reflue per uso indu­striale. Dopo anni di mancate in­terlocuzioni tra le parti interessate, siamo giunti alla consapevolezza che il pro ...

Acqua potabile per il raffredamento. Nuova polemica con Mittal

Per la multinazionle, le acque reflue depurate - che gli ambientalisti chiedono di utilizzare per gli impianti - non sono idonee all'uso siderurgico. Amati " importante per il futuro dell' approvviggi ...

