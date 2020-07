Sicurezza in Santo Spirito: la risposta di Lamorgese all’interrogazione di Toccafondi (Di giovedì 30 luglio 2020) Non servono gli urli o gli slogan: occorrono investimenti sulle forze dell'ordine perché ci siano più uomini in divisa sulle nostre strade, e norme che aiutino tutti i soggetti istituzionali coinvolti - sindaci, prefetti e forze dell'ordine – a poter intervenire in situazioni del genere, afferma Toccafondi Leggi su firenzepost

In merito all'episodio notturno che ha visto due carabinieri accerchiati in piazza Santo Spirito, la notte tra il 17 e il 18 luglio, interviene il deputato di Italia Viva Toccafondi, che ha presentato ...

Via ai lavori nella chiesa dello Spirito Santo

PORTO TORRES L’impresa Sogema Costruzioni può finalmente cominciare i lavori delle sistemazioni esterne e del completamento del complesso della chiesa dello Spirito Santo. Una attesa lunga esattamente ...

