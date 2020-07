Sette milioni di risate (Di giovedì 30 luglio 2020) Battute sagaci, pose buffe, un’espressività del viso che non lascia scampo alla risata. Celeste Barber è la donna che rende lievi le giornate. Trentotto anni, australiana, protagonista di sketch e show televisivi di successo, due libri all’attivo, Celeste ha un account Instagram – @celestebarber – con oltre 7 milioni di follower. Tantissimi i personaggi che con i loro servizi fotografici, i selfie, le stories, sono finiti «nel mirino» del suo umorismo e dei suoi remake: da Victoria Beckham a Emily Ratajkowski, da Bella Hadid alle sorelle Kardashian, da Rihanna a Justin Bieber. Nell’immaginario collettivo Celeste è anche la protagonista del bacio appassionato e maldestro scambiato con Tom Ford. Perché, nel 2018, lo stilista ha voluto proprio lei per trasformare in una divertente parodia lo spot originale della sua nuova collezione di rossetti. Ma la portata della popolarità di Celeste Barber si legge soprattutto nella raccolta fondi record che ha lanciato su Facebook a inizio 2020, per i devastanti incendi che hanno colpito l’Australia: oltre 50 milioni di dollari di donazioni, la cifra più alta mai raccolta sul social. L’abbiamo raggiunta via Zoom a Sydney, dove vive con la famiglia, e dove sta lavorando a nuove produzioni. Leggi su vanityfair

iacovettide : @gadlernertweet 25000 x sette mesi quanti diventeranno, a dicembre? Che si assommano ai numeri degli anni precedent… - youneedtobeyou_ : INCEPTION È QUASI A SETTE MILIONI?? - leone52641 : RT @TIKANANA5: Non ci sono le sette meraviglie del mondo negli occhi di un bambino. Ce ne sono sette milioni. ~Walt Streightiff~ #Buongio… - DiventandoJeeg : @emme_sette @MilkoSichinolfi @_Grillology @PSchioppa Quindi voi credete che quei 5 milioni sono tangenti??? Milioni… - micheleguarino8 : RT @TIKANANA5: Non ci sono le sette meraviglie del mondo negli occhi di un bambino. Ce ne sono sette milioni. ~Walt Streightiff~ #Buongio… -

Ultime Notizie dalla rete : Sette milioni Bando ricerca Covid - Finanziati dieci progetti con sette milioni di euro Torrechannel Business news: Brasile, Petrobras approva il pagamento 1,7 miliardi agli azionisti

Brasilia, 27 lug 00:00 - (Agenzia Nova) - La compagnia energetica statale brasilana Petrobras ha approvato il pagamento di dividendi per 1,7 miliardi di real (285 milioni di euro) per gli azionisti or ...

Santelli presenta la nuova programmazione 2021/2027: ”Calabria è Futuro”

Sì, d’accordo: a cartella donata non si guarda in pancia. È buona creanza. Però qualcosa bisogna pur dire se anche i gadget sanno di già visto, in questo primo approccio della giunta Santelli alla nuo ...

Brasilia, 27 lug 00:00 - (Agenzia Nova) - La compagnia energetica statale brasilana Petrobras ha approvato il pagamento di dividendi per 1,7 miliardi di real (285 milioni di euro) per gli azionisti or ...Sì, d’accordo: a cartella donata non si guarda in pancia. È buona creanza. Però qualcosa bisogna pur dire se anche i gadget sanno di già visto, in questo primo approccio della giunta Santelli alla nuo ...