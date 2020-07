Per il cognato di Fontana il sequestro dei 25mial camici "è stato una liberazione" (Di giovedì 30 luglio 2020) (AGI) ​"Per me è una liberazione il sequestro dei camici perché hanno visto che sono qua, non vedevo l'ora di liberarmene". Lo ha detto a chi gli stava vicino, stando a quanto appreso dall'AGI, Andrea Dini, il cognato di Attilio Fontana, quando ieri sera si è presentata la Guardia di Finanza nella sede della sua società, la Dama spa, al centro dell'indagine che coinvolge il presidente della Regione Lombardia. Dini, riferiscono fonti a lui vicine, "è sicuro di avere agito nella massima correttezza e sostiene di non aver voluto guadagnare un euro dall'operazione" e smentisce di avere desiderato vendere a una casa di cura varesina, come ipotizzato dai pm, i 25mila camici che sono ... Leggi su agi

