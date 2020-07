Napoli, Dries Mertens è tranquillo: “Non bisogna farsi troppi problemi, dobbiamo giocare la partite e basta” (Di giovedì 30 luglio 2020) Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli el suo attuale stato di forma pronunciandosi anche sulla Lazio e l’impegno di Champions contro il Barcellona: “Sto un po’ meglio. Lazio? Sabato è una gara importante. dobbiamo essere fiduciosi e pronti per questa partita. Barcellona a porte chiuse? Può succedere di tutto. Quando giocai contro l’Inter, per la prima volta a porte chiuse, era strano giocare, si sentiva tutto. Adesso mi sono abituato. Non bisogna farsi troppi problemi, dobbiamo giocare la partite e basta”. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

