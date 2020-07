Io e te Katia Ricciarelli in lacrime Diaco resta allibito (Di giovedì 30 luglio 2020) Katia Ricciarelli si è commossa durante la sua rubrica dedicata alle lettere d’amore del pubblico. Diaco legge a lettera di una figlia che non accetta che la mamma sola si possa fare una nuova vita con un compagno. Poi si rivolge a Katia Ricciarelli per la risposta, ma lei si commuove. «Mi viene da piangere – ammette la Ricciarelli. Mi rivedo in questa storia. Da ragazza dissi a mia madre che se si fosse rifatta una vita non l’avrei mai perdonata. I ragazzi possono essere stupidi a volte. Magari se mia madre avesse avuto un uomo avrebbe avuto un’altra vita, invece si è presa tutte le responsabilità sulle sue spalle». Poi rivolgendosi alla mittente della lettera, continua: «Non fare il mio errore, tu hai qualche anno in ... Leggi su people24.myblog

