Intesa Sanpaolo compra Ubi. Un'operazione di ‘‘distruzione creativa’’ (Di giovedì 30 luglio 2020) L’acquisizione di UBI banca da parte di Intesa Sanpaolo è andata a buon fine. Tecnicamente si tratta di una ‘‘offerta pubblica di acquisto e di scambio’’ di azioni Intesa contro azioni UBI - più un corrispettivo cash - che ha raggiunto l’adesione del 71% del capitale di UBI. Una quota che permetterà ad Intesa di consolidare il suo primato nel mercato domestico divenendo la terza/quarta banca dell’area euro in termini di capitalizzazione e la settima in termini di ricavi. Un gigante bancario come non si è mai visto nella storia finanziaria italiana. L’operazione segna un passaggio importante nel mondo della finanza italiana. In primo luogo è stata una mossa ostile di ... Leggi su huffingtonpost

Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Successo per l’Opas di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. Chi ha vinto, chi ha perso e che cosa cambia ora. L'articolo del dir… - newsfinanza : Ubi, oggi termina l’opas di Intesa Sanpaolo. A dicembre le filiali a Bper - HuffPostItalia : Intesa Sanpaolo compra Ubi. Un'operazione di ‘‘distruzione creativa’’ - AvvMennillo : #RinascimentoBergamo, le storie. Il proprietario di Labo Bike ci racconta la sua attività e l'aiuto del programma p… - lavocedialba : Intesa Sanpaolo e Confindustria Canavese: una tappa per costruire il rilancio del territorio -