Gravina: “Prossima Serie A può partire anche ad ottobre. Playoff? Mi piacerebbe ma…” (Di giovedì 30 luglio 2020) Una stagione di Serie A ormai giunta al termine, ma si pensa già alla prossima. L'emergenza coronavirus ha creato non pochi problemi dal punto di vista delle tempistiche e l'inizio dell'annata 2020-2021 rischia di slittare. Gabriele Gravina, numero uno della Figc, ha commentato proprio questi temi caldi del calcio nostrano in occasione della serata per i festeggiamenti per la promozione del Benevento nel massimo campionato.Gravina: "Prossima stagione può iniziare anche ad ottobre"caption id="attachment 936421" align="alignnone" width="594" Gravina (Getty Images)/caption"A fine agosto si definiscono le competizioni internazionali, poi il 30 ci sono le convocazioni della nazionale, il 4 c'è una partita e l’8 un’altra. Il 12 settembre inizia il campionato?. ... Leggi su itasportpress

