Fabio Fulco è pronto: sposerà Veronica Papa (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo dodici anni passati accanto a Cristina Chiabotto e la fine di una storia che sembrava aver «idealizzato», Fabio Fulco ha ritrovato la serenità. «Durante il lockdown, tra me e Veronica è andata alla perfezione. Abbiamo avuto modo di conoscerci a fondo, testare il nostro rapporto e rafforzarlo. Insomma, la prova è stata superata brillantemente», ha fatto sapere, annunciando di star «pensando seriamente al matrimonio». Leggi su vanityfair

Fabio Fulco si è confessato alla rivista Intimità, parlando della sua storia con la 25enne Veronica Papa e dei progetti che insieme hanno per il futuro. Nel corso dell’intervista, non sono mancate le ...Fabio Fulco sembra pronto a convolare a nozze. Il pensiero dell’attore va però anche a una sua ex fidanzata. Ma di chi si tratta? Fabio Fulco è pronto per il grande passo. L’attore, noto al grande ...