Dietro le quinte del progetto IceBridge Alaska, con cui la Nasa monitora lo spessore dei ghiacci (Di giovedì 30 luglio 2020) Tenere sotto controllo le variazioni nello spessore dei ghiacci e l’evoluzione dei ghiacciai osservandoli dall’alto, con l’uso di speciali velivoli è il cuore della missione IceBridge, progetto della Nasa diretto (dal 2018) a salvaguardare uno degli habitat più fragili del nostro pianeta. Grazie all’impiego laser e radar in volo, gli scienziati hanno potuto investigare sulle condizioni superficiali dei ghiacci così come nelle loro profondità. In questo video andiamo in viaggio assieme al team al lavoro in Alaska, gestito dall’università del paese. (Video credit: Nasa’s Goddard Space Flight Center/Scientific Visualization Studio; music credit: “Smart ... Leggi su wired

Inter : ?? | NOVITÀ Il nostro nuovo Home Kit è pronto ad esordire in #InterNapoli ????? Dal magazzino allo spogliatoio, uno… - NetflixIT : Dietro le quinte, ma sempre in prima linea. E se i Mille fossero stati Mille e una? #TheOldGuard - MilanClubTO : @SimoNobilini @franckobaressie @RamboDeNa @saldare86 @Ibra_official @acmilan Sono queste piccole cose naturali diet… - SamurayKuba : Dietro le quinte. Non vedo l’ora di mostrarvi il mio nuovo video musicale girato in Abruzzo con il mio fantastico t… - ImtiyazNasr : RT @UniAvogadro: Dietro le quinte della campagna immatricolazioni 2020 Studiare in un mondo che cambia | LinkedIn -

Ultime Notizie dalla rete : Dietro quinte Dietro le quinte del progetto IceBridge Alaska, con cui la Nasa monitora lo spessore dei ghiacci Wired.it Taylor Swift rilascia una nuova versione di Cardigan

Taylor Swift ha da poco pubblicato a sorpresa il suo ottavo lavoro, Folklore. La cantante di Cardigan, primo singolo della nuova era, ha spiegato con una lettera dedicata ai fan il significato di que ...

Perché i media tirano la volata a Suning?

Nel mondo dell’informazione una notizia inesatta o inesistente è un evento gravissimo. Distorce la realtà, la forza a conclusioni opposte al vero, crea movimenti o pressioni popolari. Con una sola not ...

Taylor Swift ha da poco pubblicato a sorpresa il suo ottavo lavoro, Folklore. La cantante di Cardigan, primo singolo della nuova era, ha spiegato con una lettera dedicata ai fan il significato di que ...Nel mondo dell’informazione una notizia inesatta o inesistente è un evento gravissimo. Distorce la realtà, la forza a conclusioni opposte al vero, crea movimenti o pressioni popolari. Con una sola not ...