Chi è il dottor Younan Nowzaradan: curiosità e biografia di Nozzy, protagonista di Vite al limite (Di giovedì 30 luglio 2020) Ecco chi è Younan Nowzaradan, divenuto soprattutto noto in Italia grazie al programma Vite al limite Younan Nowzaradan è un medico specializzato in chirurgia bariatrica e bypass grastrico, noto in Italia soprattutto per essere il dottore di “Vite Al limite”, programma in onda su Real Time che segue il percorso di dimagrimento di persone obese. Il dottor Nowzaradan è nato l’11 ottobre 1944 a Teheran, in Iran. Nel 1970 si è laureato in Medicina all’Università di Teheran, poco dopo si è trasferito negli USA, ha fatto il tirocinio presso il St. Johns Hospital a Detroit nel Michigan. Ad oggi ... Leggi su nonsolo.tv

generacomplotti : RT @angeloselvini: Il video - angeloselvini : Il video - Benihime_Maki : RT @emmecola: Io non ho niente di personale contro il dottor #Zangrillo, però davvero: non può sparare supercazzole come quella delle #muta… - Dottor_Chi : RT @DeShindig: @paola_demicheli Cosa vuol dire competizione uniforme, che i vettori operanti in Italia dovranno applicare il contratto dei… - MauroBartolett3 : Articolo veramente interessante dottor Rocca. Solo una domanda: chi dovrebbe muoversi?! Lei è il primo che scrive c… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi dottor Sapan Desai, il grande «falsario» di dati medici sul coronavirus (che ha ingannato anche Lancet) Corriere della Sera Zangrillo/ “Chi mi dà del negazionista ne risponderà, il virus esiste ancora ma…”

ZANGRILLO: “NON E’ VERO CHE IL VIRUS NON ESISTE PIU’, MAI DETTO” Dopo il famoso convegno di cui sopra, a cui hanno presenziato anche altri luminari come il dottor Bassetti ... di dare del negazionista ...

Brad Pitt diventa il dottor Fauci e guadagna a sopresa una nomination agli Emmy

Pochi minuti di performance che sono valsi una nomination agli Emmy Awards 2020, il premio più ambito della televisione americana. Accade a Brad Pitt per la sua imitazione del dottor Anthony Fauci, il ...

ZANGRILLO: “NON E’ VERO CHE IL VIRUS NON ESISTE PIU’, MAI DETTO” Dopo il famoso convegno di cui sopra, a cui hanno presenziato anche altri luminari come il dottor Bassetti ... di dare del negazionista ...Pochi minuti di performance che sono valsi una nomination agli Emmy Awards 2020, il premio più ambito della televisione americana. Accade a Brad Pitt per la sua imitazione del dottor Anthony Fauci, il ...