Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 31 luglio: Federico interroga Silvia sulle sue tensioni con Luciano (Di giovedì 30 luglio 2020) Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 31 luglio: domani ci saranno importanti novità per la soap! Federico si è accorto che tra Silvia e Luciano c’è tensione e, dopo aver sentito i genitori litigare, chiederà loro spiegazioni. Agnese e Gabriella sono preoccupate perché Salvatore non chiama per dare notizie di Armando, mentre Rocco sta male per ciò che è successo con Marina e non gli importerà molto se la madre cercherà di rincuorarlo. La sarta e la stilista, oltre alle preoccupazioni personali, temono anche per la minaccia di sciopero nella ditta di Cosimo e per le conseguenze sul “Paradiso”. Tuttavia l’idea “illuminata” di Marta ... Leggi su pianetadonne.blog

