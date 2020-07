Vacanze pandemiche, distanti ma rilassati se la scelta è la montagna (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA – La montagna e’ sinonimo di aria e spazi aperti, dove per qualche istante la distanza di sicurezza lascia il posto alla natura ampia e incontaminata. Tenendo a mente le indicazioni governative post quarantena, “negli spazi sterminati ci si puo’ concedere di rilassarsi e immergersi in lunghe e benefiche passeggiate, che possano ritemprare mente e corpo dopo un periodo di costrizione e tensione. L’aria fresca, i suoni della natura, i ritmi lenti generano una sensazione di rilassamento nel corpo con ripercussioni positive sulla mente”. A dirlo e’ il team di psicologi impegnati nel progetto ‘Lontani ma vicini’ di Diregiovani.it e dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) che, nell’ambito della task force per l’emergenza educativa del Ministero dell’Istruzione, offrono uno spazio di ascolto e supporto a studenti, docenti e genitori. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze pandemiche Vacanze pandemiche, distanti ma rilassati se la scelta è la montagna - DIRE.it Dire Tutti colti a parole. Ma le città d’arte restano vuote

Firenze, 26 luglio 2020 - Gli italiani non amano l’arte, neppure i musei, neppure le mostre, men che meno i palazzi rinascimentali, per non parlare dei siti archeologici, delle audioguide, delle catte ...

Firenze, 26 luglio 2020 - Gli italiani non amano l’arte, neppure i musei, neppure le mostre, men che meno i palazzi rinascimentali, per non parlare dei siti archeologici, delle audioguide, delle catte ...