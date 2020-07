Udinese-Lecce, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 29 luglio 2020) Udinese- Lecce si giocherà alla Dacia Arena. Fischio d’inizio alle ore 19,30. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori: Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Okaka, Nestorovski. All: Gotti Lecce (4-3-3): Gabriel; Donati, Paz, Lucioni, Calderoni; Shakhov, Petriccione, Barak; Mancosu, Falco; Lapadula. All: Liverani Foto: Gotti Udinese Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - numeroplayer : Campeonato Italiano - 37ª rodada - 14h30: (15º) Sampdoria x Milan (6º) ?? RAI Italia (4º) Lazio x Brescia (19º) (8º… - nestorcentra : RT @Relatoresconvos: #Agenda #SerieA???? 14:30 Lazio-Brescia Sampdoria-Milán Sassuolo-Genoa Udinese-Lecce Verona-SPAL 16:45 Cagliari-Juve… - JustinDickinsn : Italy Serie A ?? LAZIO -1 1H Udinese vs Lecce under 3 Verona ve SPAL under 3 Fiorentina vs Bologna under 3 BOL ! - CeMecEstFou2 : Compo d’Udinese: Musso - Ter A est, Rodrigo, Troost Ebong, Samir, Sema - S.Fofana, De Paul, Walace - Osaka, Nestrov… -