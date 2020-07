Superquark 2020: anticipazioni servizi stasera 29 luglio su Rai 1 (Di mercoledì 29 luglio 2020) In questo periodo così difficile per il nostro Paese, ancora turbato dallo spettro del Coronavirus, guardare un programma come Superquark 2020 è proprio quello che ci vuole per rinfrancar lo spirito, risollevato dalle incredibili immagini proposte. La trasmissione, in onda oggi 29 luglio dalle 21:25 su Rai1, torna quindi anche questo mercoledì con incredibili servizi speciali, reportage e approfondimenti.Segui Termometro Politico su Google News Come di consueto, sarà lo straordinario Piero Angela, simbolo di cultura eleganti intelligenza, a guidare il pubblico tra le straordinarie scoperte scientifiche, i reperti storici e le rubriche che forniscono sempre utili consigli agli spettatori. Ma vediamo insieme quali argomenti verranno trattati stasera a ... Leggi su termometropolitico

SMSNEWSOFFICIAL : “Superquark”, stasera su Rai 1, alla scoperta del Sud America - S_CheSpettacolo : [#TV?] ? #ProgrammiTV di stasera mercoledì #29Luglio2020 ? #29Luglio #SuperQuark #PieroAngela #Rai1 #StaseraInTV… - alessio_romeo : RT @ESA_CAVES: Vita di un ghiacciaio - esplorazioni di mulini di ghiaccio in #Groenlandia a #superquark con @Cescosauro @RaiPlay https://t.… - PdP_Cipo : @RaiPlay puntata del 15/07/2020 di #SuperQuark @SuperQuarkRai , nell'intera puntata di 86 minuti non è presente il… - peppe844 : RT @SuperQuarkRai: Gli orsi della Kamchatka, il Concilio di Firenze raccontato dal professor Barbero, i vulcani spiegati da Paco Lanciano.… -

Ultime Notizie dalla rete : Superquark 2020 Con Superquark tra le bellezze del pianeta RAI - Radiotelevisione Italiana SuperQuark 2020 terza puntata: anticipazioni 29 luglio

Le foto presenti su Cube Magazine e i suoi sottodomini possono essere prese da internet e ritenute di pubblico dominio.

SuperQuark 2020 dove vedere le puntate in tv, streaming e replica

SUPERQUARK 2020 DOVE VEDERE. Da mercoledì 15 luglio torna su Rai 1 Piero Angela con il suo programma cult su ricerca e scienza. Ogni settimana il conduttore, volto della divulgazione scientifica targa ...

Le foto presenti su Cube Magazine e i suoi sottodomini possono essere prese da internet e ritenute di pubblico dominio.SUPERQUARK 2020 DOVE VEDERE. Da mercoledì 15 luglio torna su Rai 1 Piero Angela con il suo programma cult su ricerca e scienza. Ogni settimana il conduttore, volto della divulgazione scientifica targa ...