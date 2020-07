Stato emergenza, la Camera dice sì a proroga. Conte: “Non è lockdown” (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla proroga dello Stato di emergenza, ma Conte precisa: “proroga non significa lockdown, ci sono stati fraintendimenti”. La risoluzione passa con 286 sì Lo Stato di emergenza viene prorogato fino ad ottobre ma Conte ribadisce che non si tratta di un lockdown o di misure più restrittive. … L'articolo Stato emergenza, la Camera dice sì a proroga. Conte: “Non è lockdown” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Capezzone : Qui l’elenco dei paesi UE usciti dallo #statodiemergenza. Nessuno intende rientrarci. Ogni sera ci fracassano l’ani… - matteosalvinimi : “Si può prorogare lo stato di emergenza? Risposta negativa, senza emergenza non si può prorogare. Tale scelta sareb… - matteosalvinimi : In diretta dal #Senato, il mio intervento in replica a Conte sulla proroga dello 'stato di emergenza'. Mi avete sc… - cris3759 : RT @fedelealtrash: Ma la gente lo capisce che lo stato di emergenza non vuol dire rinchiudersi in casa come i mesi scorsi? Semplicemente è… - APretolani : @EnricoLetta Pienamente d'accordo. Non vi era motivo per prolungare lo stato di emergenza che all'occorrenza potreb… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato emergenza Cosa prevede lo stato emergenza Agenzia ANSA Moretta, la Protezione Civile traccia un bilancio dell’emergenza sanitaria

Nocilla: "Stiamo vagliando i bandi e le possibilità di acquisire nuovo materiale, anche per sostituire quello che, un paio di anni fa, ci era stato rubato dal magazzino" Negli ultimi quattro mesi, da ...

Contact center aziendali: come hanno reagito al Covid?

Spitch AG ha condotto uno studio a livello italiano per capire come è cambiato il rapporto tra i consumatori e i contact center aziendali nel picco dell’emergenza COVID-19, ed è in corso un’analoga in ...

