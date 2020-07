Sicilia: Falcone, 'sconti su tratte ferroviarie penalizzate, M5S si informi meglio' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Palermo, 29 lug. (Adnkronos) - "Come avevamo promesso, gli sconti su alcune tratte ferroviarie più penalizzate in Sicilia sono divenuti realtà. Sulle tre linee Modica-Caltanissetta, Piraineto-Trapani e Caltagirone-Catania, il governo Musumeci ha voluto impegnare le penali pagate da Trenitalia nel 2018, applicando riduzioni tariffarie dal 30 al 55 per cento". Ad annunciarlo è l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone replicando alle accuse di "annunci fake" lanciate dal deputato M5S Nuccio Di Paola. "Ecco che la Gela-Caltanissetta è in vendita a 6,40 euro contro i 9,10 euro di un tempo, mentre, per fare un altro esempio, la Catania-Caltagirone scende addirittura a 3,80 euro contro gli 8,40 di quando abbiamo riattivato la linea - aggiunge ... Leggi su liberoquotidiano

