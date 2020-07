PS5: spunta un nuovo brevetto che mostra una funzionalità simile al DLSS presente nelle schede NVIDIA (Di mercoledì 29 luglio 2020) Recentemente è spuntato un nuovo brevetto dedicato a PlayStation 5 che al suo interno conterrebbe una tecnologia simile a quella presente nelle schede grafiche NVIDIA. Il nuovo brevetto, che è stato depositato nel 2019 ma pubblicato solo il 23 luglio, descrive la tecnologia che è in grado di ricostruire un'immagine usando una pluralità di immagini di riferimento attraverso l'apprendimento automatico, molto simile al DLSS di NVIDIA.Il brevetto è purtroppo disponibile solo in giapponese, quindi molti dettagli sono ancora sconosciuti, ma dalla descrizione generale, sembra che questo sistema ... Leggi su eurogamer

