Omofobia: Cirinnà, ‘legge equilibrata, bene approdo in Aula Camera’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Adnkronos) – ‘Questa notte la commissione Giustizia della Camera ha approvato la proposta di legge contro misoginia e omolesbobitransfobia, superando ore e ore di ostruzionismo da parte della destra. Pochi passaggi ancora, poi da lunedì si approderà in Aula. Un testo equilibrato, importante, atteso da un tempo infinito, che riconosce dignità e protezione e articola politiche per l’eguaglianza e il rispetto”. Lo scrive su Facebook Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd.“Un testo -aggiunge- che è il risultato di un lavoro politico molto serio, guidato dal relatore Zan con il sostegno di tutto il Partito democratico, a partire dal dipartimento Diritti, e delle altre forze di maggioranza. In questo momento mi stringo ad Alessandro Zan e Laura Boldrini, condividendo la loro stanchezza ... Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Omofobia: Cirinnà, 'legge equilibrata, bene approdo in Aula Camera'... - TrudyElliot : RT @TrudyElliot: @simo6608 RestiamoLiberi! Firma contro la legge bavaglio anti-#omotransfobia! - TrudyElliot : @simo6608 RestiamoLiberi! Firma contro la legge bavaglio anti-#omotransfobia! - SamGibili1 : RT @TheCrusadery: Ci vuole tutti in carcere a fare compagnia al fratello Legge sull'omofobia, #cirinnà va di fretta: non ci tiriamo indietr… - bello_cattivo : RT @TheCrusadery: Ci vuole tutti in carcere a fare compagnia al fratello Legge sull'omofobia, #cirinnà va di fretta: non ci tiriamo indietr… -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Cirinnà Omofobia: Cirinnà, 'legge equilibrata, bene approdo in Aula Camera' Fortune Italia