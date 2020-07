Milan, ascolta Ibrahimovic: “non invecchio come Benjamin Button, ho la forza di fare gol”” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il solito Zlatan Ibrahimovic: partita straripante, poi show davanti alle telecamere. Due gol e un assist per annichilire la Sampdoria, poi ai microfoni di Milan Channel un paragone… cinematografico: “quando fai gol è sempre qualcosa di positivo, aiuto la squadra. Speriamo che possa continuare così, ho ancora la forza per fare gol. Mi dicono che sono vecchio ma mi sto solo riscaldando. Secondo me tutti hanno un’altra mentalità davanti la porta, più concreta e aggressiva. Quando arriva l’occasione si ammazza la partita con il gol, l’ho detto appena arrivato. So che tante occasioni non arrivano, quando si presentano devi sfruttarle. invecchio come il vino? come Benjamin ... Leggi su sportfair

news24_napoli : Le ultime sulla A, Marotta su Messi e la posizione di Maldini. Ascolta le… - MstrDoor : @Echoes41502167 @ju29ropersempre @Parliamone10 @pisto_gol Ascolta cosa ha vinto il Milan con quell episodio di Cutr… - interistaparis : @FilippoSucco @12LukyNumber Ascolta, ma se al Milan metti Lukaku e togli 80 milioni sei sicuro di arrivare davanti?… - zazoomblog : Milan ascolta Calhanoglu: “resto con il cuore. Pioli e Ibrahimovic fondamentali” - #Milan #ascolta #Calhanoglu: #“… - milanguys : Sky Sport, Gianluca Di Marzio sul mercato del Milan, ascolta l'audio nel nostro canale ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan ascolta Milan, ascolta Ibrahimovic: “non invecchio come Benjamin Button, ho la forza di fare gol”” SportFair Sampdoria-Milan 1-4 pagelle e tabellino: Ibra-Calhanoglu tandem d’oro

Riprende la marcia del Milan verso il quinto posto. I rossoneri stravincono a Genova contro una Sampdoria già in vacanza: 1-4. Due volte Ibrahimovic e Calhanoglu regalano i tre punti. Nel finale Leao ...

Le ultime sulla A, Marotta su Messi e la posizione di Maldini. Ascolta le news

Alla fine del campionato è previsto un incontro fra lo stesso Maldini e Pioli per parlare di Calciomercato e stabilire degli obiettivi. Ha incontrato Gazidis in questi giorni e insieme hanno deciso di ...

Riprende la marcia del Milan verso il quinto posto. I rossoneri stravincono a Genova contro una Sampdoria già in vacanza: 1-4. Due volte Ibrahimovic e Calhanoglu regalano i tre punti. Nel finale Leao ...Alla fine del campionato è previsto un incontro fra lo stesso Maldini e Pioli per parlare di Calciomercato e stabilire degli obiettivi. Ha incontrato Gazidis in questi giorni e insieme hanno deciso di ...