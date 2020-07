Megan Fox e Machine Gun Kelly stanno insieme: ora è ufficiale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Megan Fox e Machine Gun Kelly sono ufficialmente una coppia. Dopo settimane di indicrezioni, ecco che la «conferma» arriva via Instagram, dove il rapper all’anagrafe Colson Baker ha pubblicato la prima foto insieme. Un selfie davanti allo specchio, con tanto di didascalia romantica di accompagnamento: «Ho aspettato un’eternità per trovarti di nuovo». Così ora l’attrice, 34 anni, e il rapper, 30, sono Instagram official! Leggi su vanityfair

