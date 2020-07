Mara Venier, che combini? Lite social! (Di mercoledì 29 luglio 2020) Mara Venier è tornata a camminare dopo essersi fratturata il piede. A rivelarlo proprio la presentatrice di Domenica In in un video su Instagram. Poi la Lite nei commenti con una hater: “Copriti, non hai più niente da mostrare!”. A maggio si era presentata in diretta negli studi di Domenica In con il piede sinistro fasciato. La presentatrice aveva dichiarato di avere avuto un brutto incidente domestico nel quale, oltre al piede, aveva anche battuto la testa. Dopo la caduta dalle scale e la convalescenza, Mara Venier è tornata più in forma e straripante che mai. La showgirl è infatti andata in escandescenza dopo un botta e risposta con una follower nei commenti del video Instagram dove mostrava la sua guarigione. Nell’atto di camminare verso la ... Leggi su bloglive

