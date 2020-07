Longo: «Edera e Millico devono avere rispetto. Orgoglioso di aver raggiunto la salvezza» (Di giovedì 30 luglio 2020) Moreno Longo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita contro la Roma: queste le sue parole Moreno Longo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita contro la Roma. Queste le parole del tecnico granata Edera E Millico – «Sono del parere del gruppo che è vivo, anche oggi contro la Roma ha giocato una partita a viso aperto ribattendo colpo su colpo con le energie a disposizione. Siamo la squadra con i primi tre/quattro giocatori per minutaggio. Edera e Millico è stato un provvedimento disciplinare, ci sono delle situazioni che non si può sgarrare. Ci vuole rispetto per il club a cui si appartiene. Sono giovani e credo che possano usare quanto accaduto come lezione. I panni sporchi si lavano in casa, ... Leggi su calcionews24

Toro_News : ??????? PROBLEMI COMPORTAMENTALI: EDERA E MILLICO NON CONVOCATI! - sportli26181512 : Torino, Longo: 'Edera e Millico devono avere rispetto...': Torino, Longo: 'Edera e Millico devono avere rispetto...… - marinabeccuti : Longo: 'Tenuto testa alla Roma, Edera e Millico devono imparare' - Torinogranatait : Longo: 'Tenuto testa alla Roma, Edera e Millico devono imparare' - sportface2016 : #TorinoRoma, le dichiarazioni di Moreno #Longo al termine della sconfitta interna -