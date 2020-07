Lavoro, Landini “prorogare cassa integrazione e stop ai licenziamenti” (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Chiediamo che il blocco dei licenziamenti venga prorogato fino alla fine dell’anno e chiediamo che vengano prorogate di altre 18 settimane la Cig per Covid. E contemporaneamente chiediamo anche già adesso si discuta di fare gli investimenti necessari a far ripartire il paese e chiediamo che già ora si avvii la discussione per la riforma degli ammortizzatori sociali. Un’altra strada per noi non è assolutamente noi nè accettabile nè percorribile”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, presente alla manifestazione unitaria dei sindacati confederali, la “Notte per il Lavoro”, in corso a Roma.(ITALPRESS). L'articolo Lavoro, Landini “prorogare cassa ... Leggi su ildenaro

Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, presente alla manifestazione unitaria dei sindacati confederali, la "Notte per il lavoro", in corso a Roma.(ITALPRESS).

