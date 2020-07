L’aggiornamento di ‘Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege’ è in ritardo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il tanto atteso aggiornamento di ‘Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege’ rtarderà in seguito a circostanze impreviste. E’ questo quello che è stato annunciato in una nota dai progettisti della Ubisoft, la casa francese produttrice e distributrice del gioco. L’aggiornamento, chiamato in gergo Patch Y5S2.3 che doveva essere live da oggi 29 luglio è stato rinviato a data da destinarsi come annunciato in un Tweet direttamente da Ubisoft. Due to unforeseen circumstances, we have had to delay today’s release of Y5S2.3. We will share updated maintenance times at a later date. https://t.co/OrSew5Y3r6 — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) July 28, 2020 Il tweet è apparso sulla pagina dell’azienda tre ore dopo che venissero rilasciate le note del nuovo Patch. Patch Y5S2.3 ... Leggi su esports247

