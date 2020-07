La barca va a fondo, 7 persone in grave pericolo: il salvataggio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Se la sono vista davvero brutta i sette bagnanti a bordo di un gozzo di legno, una barca da pesca riadattata al turismo, che improvvisamente stava imbarcando acqua a largo della Baia del Vento di San ... Leggi su bresciatoday

Se la sono vista davvero brutta i sette bagnanti a bordo di un gozzo di legno, una barca da pesca riadattata al turismo, che improvvisamente stava imbarcando acqua a largo della Baia del Vento di San ...

“Down the MississiPo” da Pavia a Trieste su micro-barche a vela

Partire da Pavia, navigare sul fiume Po e raggiungere Trieste via mare a bordo di micro-barche a vela in legno della Classe Diecipiedi, 3 metri di lunghezza, dopo avere fatto tappa in nove province tr ...

