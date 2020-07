Istat, prezzi produzione in recupero a giugno (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Primi segnali di ripresa a giugno dei prezzi alla produzione dell’industria, che registrano un aumento dello 0,5% su mese ed una diminuzione del 4,5% su anno, meno marcata che in precedenza (-5,3% a maggio). E’ quanto rileva l’Istat nell’ultimo rapporto mensile. Sul mercato interno i prezzi alla produzione segnano un incremento congiunturale dello 0,7% e un calo tendenziale del 6,1%. Al netto del comparto energetico, i prezzi non variano rispetto a maggio 2020 e la loro dinamica tendenziale risulta lievemente negativa (-0,1%). Sul mercato estero i prezzi alla produzione dell’industria registrano un rialzo congiunturale più contenuto dello 0,1% (-0,2% per l’area euro e +0,3% ... Leggi su quifinanza

