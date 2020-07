Intesa Vicariato, Comune Roma e Regione Lazio per lezioni in parrocchie (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma – Il cardinale vicario Angelo De Donatis, la sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi e il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio Rocco Pinneri hanno firmato questa mattina il protocollo di Intesa “finalizzato alla formalizzazione della Comune intenzione di elaborare e attuare un ‘Progetto di collaborazione per la ripresa dell’attivita’ scolastica ed educativa in Roma’”. Il documento stabilisce che parte delle prestazioni didattiche pubbliche si possano svolgere, nelle condizioni di maggiore sicurezza possibile, negli spazi ecclesiastici. “Roma Capitale e Citta’ metropolitana di Roma Capitale procederanno, con l’ausilio dell’Ufficio scolastico ... Leggi su romadailynews

Così, accanto alla comunità, il documento della Congregazione per il Clero che ha l’ok del Papa, ha inteso favorire e promuovere ... chiamati "unità pastorali", nonché di quelli di vicariati foranei, ...

