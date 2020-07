In Italia 2.033 vittime di tratta di esseri umani, 161 i minori (Di mercoledì 29 luglio 2020) AGI - Nel 2019 in Italia, risultano in carico dal sistema anti-tratta 2.033 persone, di cui l'86% (1.762) è rappresentato da donne e ragazze. I minorenni sono ben 161, rappresentando il 7,9% del totale delle vittime. Sono i dati che emergono dalla edizione del rapporto di Save the Children "Piccoli schiavi invisibili". Alla vigilia della Giornata Internazionale contro la tratta di esseri umani, il report è una fotografia aggiornata dello sfruttamento dei minori nel nostro Paese. Questi fenomeni coinvolgono minori giovanissimi e l'emergenza Covid-19 ha reso le vittime ancora più isolate e difficilmente raggiungibili. La forma più diffusa di sfruttamento resta quella sessuale (84,5%) che vede principalmente ... Leggi su agi

Il decimo rapporto della Ong dal titolo “Piccoli schiavi invisibili” documenta che in Italia oltre 2mila giovani lo scorso anno sono stati presi in carico dal sistema anti-tratta. La forma più diffusa ...

