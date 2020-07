Il coronavirus sta mettendo in ginocchio i Balcani (Di mercoledì 29 luglio 2020) Preoccupata dalla situazione dei Balcani, questo mese l’Italia ha chiuso le frontiere con Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord, Kosovo, Montenegro, Serbia, e dallo scorso weekend imposto la quarantena a chi arriva da Romania e Bulgaria, un unicum visto che si tratta di due paesi membri dell’Unione europea. Il fatto di essere parte dello spazio di libera circolazione o meno, però, in questo caso non sembra fare la differenza. Mercoledì 22 luglio la Romania ha toccato il picco più alto dall’inizio della pandemia nel giro di 24 ore: 1.030 nuovi infetti, che vanno ad unirsi ad un conto totale di oltre 40mila casi. Anche il Montenegro, che pure a maggio si era dichiarato “libero” dal coronavirus, oggi registra il tasso di infezione più alto fra i Balcani occidentali (+45%), con quasi ... Leggi su linkiesta

