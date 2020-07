Halo Infinite criticato dai fan: problemi interni a 343 Industries hanno inciso sullo sviluppo? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Halo Infinite, teoricamente, dovrebbe essere il gioco di punta al lancio di Xbox Series X ma, come avrete visto, il titolo di 343 Industries non ha convinto buona parte dei fan di vecchia data e dei nuovi arrivati. Sotto accusa, soprattutto, il comparto tecnico ritenuto non esattamente "next-gen".Come mai il debutto del nuovo Halo è stato così "debole"? Negli ultimi tempi il subreddit di Halo è letteralmente invaso di critiche nei confronti del team di sviluppo e Microsoft e, oltre a questo, sembra che anche ex dipendenti di 343 Industries abbiano lanciato pesanti attacchi con messaggi anonimi su Reddit.Sono stati individuati numerosi post in cui si parla di una cattiva gestione dell'aspetto organizzativo dello studio, nonostante 343 ... Leggi su eurogamer

