Gricia | ricetta originale

È sempre il momento giusto per cucinare una deliziosa Gricia, questa ricetta è quella originale. Seguite questi semplici passaggi e sembrerà di mangiare in un'osteria romana.Potete servire questo piatto in qualsiasi occasione, sia per cene tra amici sia in una cena in famiglia. Questa ricetta non è mai fuori luogo. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News Rigatoni 360 gr.Guanciale 250 gr.Pecorino 150 gr.Pepe nero (se il guanciale non è già pepato)Sale grossoIniziamo la preparazione della Gricia portando sul fuoco una pentola piena di acqua dove andremo a cuocere la pasta non appena l'acqua sarà arrivata ad ebollizione. Intanto tagliate il guanciale, rimuovendola cotenna, e fate delle fettine ...

Questo scambio tra Roma e la Calabria sta nell'uso di prodotti che caratterizzano in modo particolare il territorio e la nostra cultura gastronomica La pasta alla gricia è una ricetta tradizionale laz ...

